Farmacosmo, crescono i ricavi retail, Baucosmesi e ContactU fanno il pieno

La società napoletana che si occupa di digital commerce in ambito health, pharma, beauty e pet, quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana, annuncia un cambio di strategia in occasione dell’approvazione dei risultati preliminari dell’esercizio 2024.

Se ai tempi della quotazione, a marzo 2022, il gruppo puntava sul ramo BtoB perché ritenuto un asset strategico, adesso, forte delle ottime performance in termini di ricavi delle piattaforme digitali di e-commerce, prime tra tutti ContactU e Baucosmesi, il management sceglie di focalizzarsi sull’attività retail.

“Nel corso del 2024 l’incremento della marginalità dei portali, insieme alla progressiva riduzione ponderata del canale BtoB, rende il gruppo Farmacosmo più solido nei rami di business che potranno favorire uno sviluppo strategico della società – spiega il CEO e Presidente Fabio De Concilio – Le private label in primis, che garantiscono riconoscibilità e miglioramento del posizionamento dei prodotti, con Baucosmesi che ha registrato una crescita di circa il 90% anno su anno, ma anche le linee di integratori SEL e SELCARE, che dal lancio si sono collocate subito come asset strategici del gruppo. Abbiamo investito molte risorse nello sviluppo di ContactU.it, la nostra piattaforma di Telepsicologia, ottenendo il miglioramento della piattaforma e arricchendo l’offerta con nuove iniziative strategiche”.

I risultati della nuova strategia messa in campo promettono bene: anche a fronte di un generale calo dei ricavi a 62,3 milioni di euro rispetto ai 71,2 del 2023 dovuto al consapevole depotenziamento del ramo BtoB, tutti i ricavi dei canali retail sono in crescita, e ContactU, insieme a Baucosmesi, fa il botto.

Dal 2023 al 2024, la prima, startup che offre servizi di telepsicologia, incrementa le vendite del +215%, registrando ricavi pari a oltre 611mila euro. Baucosmesi, startup che offre linee di prodotti diversificati per il benessere animale di origine naturale, non è da meno, e cresce del +88%, passando a 3,9 milioni di euro rispetto ai 2,1 dell’esercizio precedente.

“I risultati preliminari e soprattutto il riscontro dei nostri clienti confermano che la strategia di riduzione del canale BtoB in favore di una crescita degli asset strategici retail è la direzione giusta per consolidare il nostro posizionamento e soprattutto incrementare la marginalità – continua De Concilio – Gli integratori trainano le vendite dell’online, il mercato si conferma in rapida ascesa, anche e soprattutto nel panorama dell’e-commerce”.

C’è un altro dato che lascia il team Farmacosmo soddisfatto dell’attività 2024, ed è il valore medio del carrello ordini. Su Farmacosmo.it supera i 104 euro, in crescita rispetto all’anno prima e molto alto rispetto alla media. “Inoltre, l’83% del fatturato proviene da clienti ricorrenti – conclude il CEO – Il dato ci dimostra che stiamo facendo un buon lavoro in termini di fidelizzazione, che oggi per un sito e-commerce è la caratteristica su cui puntare. In una realtà così variegata e ricca di competitor agguerriti, vista l’attrattività del mercato, per noi è fondamentale che chi ordina sulle piattaforme del gruppo viva un’esperienza d’acquisto semplice e interessante, tale da riportare il cliente a visitare i nostri portali”.