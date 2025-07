Farmacosmo, nel I semestre 27,7 mln d ricavi (-14%). Cresce il canale retail della società napoletana

Farmacosmo comunica che il Consiglio di amministrazione della società napoletana, riunitosi in data odierna, ha preso visione di taluni dati gestionali (ricavi e principali Kpi di business del Gruppo), non sottoposti a revisione contabile, al 30 giugno 2025. I ricavi complessivi di Gruppo del primo semestre 2025 si attestano a circa 27,7 milioni di euro, in diminuzione del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, risultato dovuto esclusivamente alla riduzione strategica dell’attività B2B. Il Gruppo continua a focalizzarsi sui canali per i quali ha riscontrato una maggiore redditività ed è pertanto trainato dal segmento Retail (+1,0% YoY), che è sempre più predominante rispetto al B2B: al 30 giugno il peso del B2B è pari al 10%. La strategia di diversificazione dei ricavi, su più verticali del mondo del benessere, si è rilevata vincente assorbendo completamente la diminuzione del canale B2B. “Il primo semestre 2025 ha dimostrato stabilmente la solidità dei portali del Gruppo – commenta Fabio de Concilio, presidente e ad di Farmacosmo -. I robusti Kpi del portale Farmacosmo dimostrano la solidità delle scelte strategiche fatte: infatti l’83% dei nostri clienti sono clienti ripetitivi e fidelizzati, che acquistano mediamente 4,6 volte l’anno con una spesa media pari a 102 euro, confermando ancora una volta la robusta customer base. Inoltre, i portali Pharmasi e Baucosmesi crescono rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in virtù delle scelte strategiche poste in essere quali, tra tutte il considerevole ampliamento dell’offerta prodotti”. “Oggi Baucosmesi è un punto di riferimento per il benessere degli amici a quattro zampe – aggiunge de Concilio -. La settimana scorsa abbiamo lanciato il nuovo portale Farmacosmo, progettato interamente con competenze interne che testimoniano il valore delle nostre risorse. Non si tratta solo di un nuovo sito, ma di un vero e proprio nuovo inizio: un’identità più forte, che corrisponde a un sito più evoluto Abbiamo ascoltato i nostri clienti e investito in una piattaforma che semplifica l’acquisto, ispira fiducia e valorizza i nostri prodotti in ogni dettaglio – evidenzia -. Oggi continuiamo a concentrare tutti i nostri sforzi sullo sviluppo dei portali proprietari, focalizzandoci sui business a maggiore redditività, preferendoli al canale B2B che strategicamente decrementiamo nel fatturato. Infine, ContactU, così come da mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione, sta valutando tutte le opzioni per rafforzare il proprio capitale e ampliare la propria offerta”.