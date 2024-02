Farmindustria e Governo a Torre Annunziata per la nuova linea Novartis: 32 mln di investimento e altre 150 unità entro l’anno

di Giuseppe Delle Cave

Appena inaugurata a Torre Annunziata la nuova linea produttiva di Novartis Farma, un investimento di 32 milioni di euro (che nei prossimi tre anni salirà ad 80) con una ricaduta occupazionale di almeno 150 unità lavorative entro la fine dell’anno, che vanno ad aggiungersi alle 600 già presenti in azienda. Uno sforzo non da poco per l’industria farmaceutica che produce ad oggi 8,1 miliardi di compresse (ma punta ai 10 miliardi) e che da Torre Annunziata serve pazienti in 118 paesi al mondo, dalla Cina all’America passando per l’Europa. Uno sforzo che non è passato inosservato agli occhi di Farmindustria che questa mattina sta tenendo proprio a Torre Annunziata con il presidente Marcello Cattani il suo focus su innovazione e produzione di valore, alla presenza, tra gli altri, del viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, dell’Ad Novartis Italia Valentino Confalone, di Giorgio Palù (presidente Aifa), degli assessori regionali alla Ricerca e al Bilancio, Valeria Fascione ed Ettore Cinque, che hanno preso parte all’inaugurazione dell’ampliamento dello stabilimento insieme al direttore della sede di Torre Annunziata Sabino Di Matteo. Presenti gli studenti dell’Istituto Marconi, in apertura un video messaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.