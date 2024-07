Farnborough International Airshow, significativa la presenza dell’aerospazio campano

Con significative realtà quali Leonardo, Avio Aero, Cira, Mbda, Ala e Mes Group il Distretto aerospaziale della Campania è ben rappresentato al Farnborough International Airshow, la vetrina mondiale dell’aerospazio in programma nella località inglese dal 22 al 26 luglio.

“Un appuntamento importante per l’industria aerospaziale che prevede una crescita globale annua dei ricavi commerciali del 14% – sottolinea Luigi Carrino, presidente del Dac –. Da dieci anni con i nostri partner sviluppiamo progetti per un valore complessivo di 300 milioni di euro per un settore industriale tra i più rilevanti e a maggior capacità di espansione per la Campania, con un ruolo di primo piano nel sistema economico regionale per innovazione tecnologica, competenze scientifiche, export e numero di addetti”.

Tra le iniziative promosse dal DAC con i suoi soci, spiccano diversi progetti ad elevata innovazione e con un grande impatto sociale. La presenza delle aziende campane, già affermate a livello internazionale, consentirà significativi confronti sulle traiettorie del mercato aerospaziale e della space economy per il prossimo decennio, analizzando le ultime tecnologie e costruendo connessioni anche con il mondo della ricerca per una visione sostenibile del settore a livello globale”.

“La forza del Distretto – conclude Luigi Carrino- sta proprio nella capacità di operare in sinergia, grazie alla stretta collaborazione tra le diverse entità coinvolte. Riteniamo cruciale implementare politiche industriali in settori che rivestono un’importanza vitale per lo sviluppo economico italiano”.