Farnesina, 150mila euro per progetti di pace: candidature entro il 16 agosto

Mancano pochi giorni alla scadenza del termine per ricevere il contributo che la Farnesina offre a soggetti privati, italiani e stranieri per realizzare progetti di pace, sicurezza internazionale e iniziative umanitarie. Il bando è stato emesso dalla direzione generale per la mondializzazione (DGMO) e dalla direzione generale affari politici (DGAP) della Farnesina e i progetti si potranno presentare entro le ore 12 del 16 agosto. Lo stanziamento complessivo è di 150mila euro.

Le proposte dovranno avere la finalità di consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace e sicurezza in sede internazionale nonché a progetti e programmi internazionali nel quadro delle questioni globali. E dovranno essere relative a Paesi del Corno d’Africa e del Sahel o a Paesi dell’America Latina e dei Caraibi. Il bando è consultabile sul sito del ministero degli Esteri.