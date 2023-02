Farnesina, tirocini curriculari in 170 sedi estere: avviso per studenti under 28

Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha in vigore una convenzione con il MUR (ministero dell’Università e della Ricerca) e con la Fondazione CRUI (Conferenza dei rettori delle università italiane) per l’attivazione di tirocini curriculari trimestrali presso le Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero. Il programma di tirocini mira a integrare il percorso formativo universitario dello studente con un’esperienza concreta che permetta una conoscenza diretta delle attività istituzionali del Maeci all’estero. È prorogato il termine di scadenza per l’invio delle candidature per i prossimi tirocini curriculari presso oltre 170 sedi estere, la nuova scadenza è martedì 21 febbraio.

Dato il preminente collegamento dei tirocini curriculari con le carriere internazionali, i tirocini presso le ambasciate, i consolati e le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali sono destinati agli studenti – di età non superiore ai 28 anni – iscritti ai corsi di laurea magistrale o a ciclo unico che consentono l’accesso alla carriera diplomatica. I tirocini curriculari presso gli Istituti italiani di Cultura sono invece estesi anche agli studenti iscritti ad altri corsi di laurea, come verrà specificato da ciascun bando. Gli studenti hanno diritto a un rimborso spese, corrisposto dalle Università di appartenenza, nella misura minima di 300 euro al mese, salvo diversamente disposto dal bando.