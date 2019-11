Fasciani bis, Cassazione conferma: “E’ clan mafioso”

di Giorgia SodaroLa II sezione penale della Cassazione ha confermato che quello dei è un clan mafioso. La Suprema Corte ha infatti respinto i ricorsi di 10 dei 12 imputati confermando di fatto le sentenze dell’Appello bis, che aveva reintrodotto la mafia. Inoltre il collegio giudicante presieduto da Giovanni Diotallevi ha disposto un nuovo processo d’Appello per Mirko Mazzoni ed Eugenio Ferramo per rivedere il trattamento sanzionatorio.

“E’ una sentenza storica – ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi, presente in aula – Per la prima volta è stato affermato in modo chiaro che a Roma c’è stata e c’è la mafia. Per iniziare la cura bisogna riconoscere la malattia. Adesso Ostia può voltare pagina e alzare la testa”. “Lo Stato c’è e l’amministrazione c’è – ha aggiunto – Oggi con me c’è Federica Angeli che non si è piegata”.

L’avvocato Giulio Vasaturo, avvocato di parte civile per Libera nel processo al clan Fasciani, ha sottolineato che “è la prima volta che la Cassazione riconosce la mafia Roma. Non era mai accaduto nemmeno ai tempi della banda della Magliana”. “La sentenza di condanna del clan Fasciani segna un nuovo corso della giurisprudenza – ha aggiunto – vengono riconosciute le mafie autoctone del centro-nord. E’ una sentenza che farà scuola”.