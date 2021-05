Milano, 2 mag. (Adnkronos) – Attimi di tensione questa mattina, in occasione di una serie di eventi organizzati, come ogni anno, per omaggiare i gerarchi fascisti fucilati sul lungolago di Dongo e Benito Mussolini, ucciso insieme a e Claretta Petacci di fronte ai cancelli di Villa Belmonte, a Giulino di Mezzegra, nel comasco.