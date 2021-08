Fascismo: Conte, ‘Durigon inaccettabile, Costituzione è antifascista’**

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Io non ce l’ho con il sottosegretario Durigon ma ho parlato in modo molto chiaro su questo episodio perché nel momento in cui un membro del governo dichiara pubblicamente a un comizio alla presenza del leader del suo partito che vuole rimuovere l’intestazione a Falcone e Borsellino, lui tradisce la nostra storia e lo fa in nome della restaurazione di un’intestazione al fratello di Mussolini venendo quindi anche meno a un fondamento della Costituzione che è un fondamento antifascista. Una violazione delle regole che non è accettabile”. Così il leader M5S, Giuseppe Conte, alla presentazione del volume “Non facciamo cerimonie! A spasso nelle vicende del protocollo di Stato” di Enrico Passaro, responsabile dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.