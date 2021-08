Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “La mia vera colpa è che non mi dimentico di essere ‘figlio’ della bonifica pontina. Tutto, in quelle terre, rimanda a una storia che invece un certo tipo di ‘politicamente corretto’ vorrebbe rimuovere per sempre”. Lo scrive il deputato della Lega Claudio Durigon, in una lettera aperta in cui annuncia le sue dimissioni da sottosegretario all’Economia.