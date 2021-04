Roma, 30 apr (Adnkronos) – “Continuano a voler celebrare il fascismo del criminale Mussolini nonostante la storia abbia già parlato. Bisogna impedirlo. Ci sono leggi e norme per impedirlo. E c’è la Costituzione. Se non è apologia questo allora l’apologia di fascismo non esiste”. Lo dice Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd della Camera.