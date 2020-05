Milano, 20 mag. (Adnkronos) – Protesta dei tassisti oggi a Milano con un corteo davanti al Pirellone per chiedere aiuti alla Regione, che risponde con una dichiarazione dell’assessore ai Trasporti, Claudia Maria Terzi. “Servirebbe, per i tassisti come per tante altre categorie in affanno, un intervento su larga scala del Governo. Perché Regione fa già il massimo mettendo in campo bandi per supportare imprese e lavoratori autonomi”, afferma l’assessore.