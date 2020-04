Fase 2 a Napoli, via libera ai bar ma Gambrinus e altri marchi storici non riaprono

Ci sono anche esercizi storici tra i molti bar e pasticcerie di Napoli che questa mattina hanno scelto di tenere la serranda abbassata, nonostante l’entrata in vigore dell’ordinanza della Regione Campania che consente la preparazione e la consegna a domicilio. Uno di questi è il Gambrinus, che attende tempi migliori per riaprire. “Non abbiamo mai fatto asporto su Napoli – spiega Antonio Sergio, uno dei due titolari – non abbiamo le strutture adeguate e non è possibile organizzare tutto in poco tempo”. Altre attività, come la pasticceria Bellavita in corso Garibaldi, poco distante dalla stazione centrale, hanno utilizzato i social spiegare la propria scelta: “Per continuare a tutelare la salute dei dipendenti e dei clienti, resteremo chiusi fino a nuove disposizioni”, si legge nel post. L’antica pasticceria Carraturo, famosa per le sue sfogliatelle, avvia invece le consegne a domicilio. Sui pacchettini che partono dal locale di Porta Capuana c’è anche un messaggio per i clienti: “Ancora con voisempre più dolci”. Niente delivery per Attanasio, altra eccellenza in tema di frolle e ricce. “Nonostante le numero richieste, abbiamo ritenuto opportuno non aprire”, fanno sapere i gestori. Anche il bar Mexico, nella centralissima piazza Dante, rimanda la ripresa. Situazione analoga al Vomero; in piazza Vanvitelli, via Luca Giordano e via Scarlatti bar e pasticcerie quasi tutte chiuse. Scelta diversa per il Bar Franco a Fuorigrotta, che posta un video sulla pagina facebook dei cornetti in cottura, pronti per il delivery.