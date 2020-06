Fase 2: Barrese (Intesa Sp), ‘110mila pratiche erogate, 2,2 mld a imprese’ (2)

(Adnkronos) – “Il lavoro delle banche per questa emergenza è stato enorme sotto tanti punti di vista. Gli interventi messi a disposizione da parte del governo sono stati importanti e sono andati nella direzione corretta, per immettere la liquidità necessaria per le imprese, ma non dobbiamo fermarci all’orizzonte temporale del 2020”, commenta. Significativo anche il fronte della moratoria di finanziamenti, mutui e prestiti in fase di emergenza. “Sono oltre 400.000 le pratiche di sospensione che abbiamo processato, tra privati e imprese, e ricordo che abbiamo avviato di nostra iniziativa le sospensioni dei finanziamenti già da fine febbraio”, conclude Barrese.