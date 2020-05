Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Restituzione Irap e Ires, potenziamento impresa 4.0, commissari per grandi opere/abolizione codice appalti, investimenti a fondo perduto (via recovery fund) su conversione ambientale, manleva per dirigenti di banca, incentivi auto, Ace 7% e piantiamola con gli assistenti civici”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, commentando il tracollo del Pil ad aprile del 24%.