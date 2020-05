Fase 2: Confeserfidi, ‘liquidità immediata senza fare fila in banca’

Palermo, 19 mag. (Adnkronos) – “Erogazioni immediate e senza fare fila in banca: gli obiettivi del decreto “Liquidità” per aiutare le imprese a superare le conseguenze economiche della pandemia da Sars-CoV-2 ora diventano più raggiungibili”. E’ quanto chiede Confeserfidi. “Le aziende italiane di qualunque dimensione e settore che per affrontare la ripartenza hanno bisogno subito di nuove risorse finanziarie oppure di rinegoziare e consolidare posizioni esistenti, possono ridurre i tempi della pratica bancaria presentando online al consorzio fidi ConfeserFidi la domanda per ottenere velocemente la garanzia consortile e la riassicurazione del Fondo centrale di garanzia gestito da Mediocredito centrale, sui finanziamenti bancari agevolati dai decreti governativi – si legge in una nota – ad esempio, fino a 800mila euro (garantiti al 100% dal confidi e riassicurati al 90% dal Fondo centrale di garanzia) oppure fino a 5 milioni di euro (garantiti al 90% dal confidi e al 100% dal Fondo centrale di garanzia)”.