Fase 2: Conte, ‘non è tempo party o movida’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Io non ho tenuto a bada, tutti abbiamo avuto un grande senso di responsabilità. Ognuno ha fatto il suo e sta facendo il suo. Però non è finita, eh… Chiariamolo: ora non è il tempo dei party o della movida. Abbiamo fatto saltare l’autocertificazione” perché “la curva epidemiologica è sotto controllo, però non è tempo dei party e degli assembramenti altrimenti la curva risale”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle parole di elogio e sostegno di una signora che si complimenta per la gestione dell’emergenza imbattendosi nel presidente del Consiglio all’uscita dal Senato.