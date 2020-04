Fase 2, de Magistris: A Napoli stiamo lavorando per un’estate e una città nuova

La fase 2 sarà “una sfida inedita per tutti”, e il Comune sta lavorando per “una citta’ che sia maggiormente a dimensione umana”. Questa l’idea per la ripresa espressa dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in collegamento a Mattino5. “Stiamo predisponendo parcheggi rafforzati nelle aree di accesso alla citta’ – argomenta – piu’ pedonalizzazione, piu’ utilizzo delle biciclette, spazio pubblico gratuito per consentire alle attivita’, soprattutto nei luoghi piccoli come il centro storico, di riprendere fiato”. Anche l’estate post-pandemia sara’ tutta da progettare. “Dal 20 giugno al 20 settembre bisognera’ rivedere determinate regole – sottolinea de Magistris – non potremo utilizzare il trasporto pubblico a pieno regime, avremo circa un 20esimo delle persone che potranno viaggiare, ma fino a settembre abbiamo il vantaggio delle scuole chiuse e dello smart working, quindi non avremo i soliti flussi e non ci sara’ il turismo internazionale”. L’obiettivo del Comune e’ evitare un utilizzo massiccio delle auto. “Stiamo chiedendo procedure di semplificazione burocratica non solo al governo ma anche a soprintendenza, prefettura e questura – conclude – in modo che a Napoli si possa vivere la citta’, fare cultura, fare vita sociale e si possa stare insieme”.