Fase 2: D’Incà, ‘orgogliosi per dl rilancio, altri interventi, pronti a valutare miglioramenti’**

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Dopo il cosiddetto decreto legge rilancio “siamo consapevoli che serviranno ancora altri interventi per rendere la nostra economia più forte di prima, ma consentitemi di rivendicare con orgoglio lo sforzo che è stato fatto da questo governo” con questo provvedimento, “che ha visto un’approfondita discussione prima in sede tecnica e poi in Consiglio dei ministri”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, rispondendo al Question time alla Camera ad un’interrogazione di Fratelli d’Italia.