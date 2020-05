Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Più di 413mila domande al Fondo di Garanzia, da parte di aziende e imprese, per oltre 19mld di euro e più di 100mila domande inoltrate a Inps per Reddito di emergenza. Il sistema di sostegno economico ai cittadini, voluto dal Governo, sta funzionando a pieno regime. Coraggio”. Lo scrive in un tweet il ministro dei Rapporti col Parlamento, Federico D’Incà.