Fase 2: Donnet (Generali), ‘contro le pandemie serve intesa tra governi e assicuratori’

Milano, 28 mag. (Adnkronos) – “Occorre trovare soluzioni nuove. Tutti insieme, aziende, governi e regolatori devono lavorare a soluzioni non solo per l’immediato ma per il futuro, per affrontare con efficacia la prossima, eventuale pandemia”. Lo afferma Philippe Donnet, amministratore delegato delle Assicurazioni Generali, in un’intervista al Sole 24 Ore. Donnet indica come possibile soluzione “la creazione di un fondo per le pandemie. È una opportunità unica e aiuterà a ritrovare lo spirito che ha caratterizzato la costruzione dell’Unione europea. Proprio perché le pandemie non si fermano alle frontiere, non possiamo limitarci a soluzioni soprattutto nazionali”.