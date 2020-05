Fase 2: Fontana, ‘momento delicato, sacrificio in più oggi per libertà completa domani’

Milano, 8 mag. (Adnkronos) – “Questo è un momento delicatissimo. I cittadini, che hanno capito di dover rispettare le regole del lockdown, mi auguro rispettino anche quelle necessarie nella fase 2. Meglio fare un sacrificio in più oggi per avere libertà completa domani”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è rivolto ai cittadini lombardi, alla vigilia del primo weekend post-lockdown, che funzionerà come un test per gestire le prossime settimane e a cui guardano oggi le istituzioni, gli scienziati e i tecnici per pianificare le imminenti aperture.