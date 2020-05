Fase 2: Gasparri, ‘follia Inail, più vicini su mezzi pubblici che in spiaggia’

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Tra le tante strane proposte a cui stiamo assistendo in questi giorni, scritte da chi non conosce gli argomenti di cui parla, oggi annoveriamo quella dell’Inail che, senza consultare le categorie, elabora una serie di consigli da attuare per la riapertura degli stabilimenti balneari. Una vera e propria follia, con distanze di 5 metri tra gli ombrelloni che significherebbero la chiusura, se non la morte di centinaia di aziende per cui è impossibile attuare queste assurde indicazioni”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.