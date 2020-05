Fase 2: Gelmini, ‘Fi lancia Semplifica Italia, riforma codice appalti e Anac’

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Per ripartire davvero e per agganciare una ripresa economica quanto mai indispensabile l’Italia deve correre, e per farlo deve tirar giù il freno a mano e ingranare la quarta nel più breve tempo possibile. Il gruppo Forza Italia della Camera ha presentato, a mia prima firma, una proposta di legge – battezzata ‘Semplifica Italia’ – che ha come obiettivo principale quello di sbrurocratizzare le procedure e snellire le norme per gettare le basi di un vero rilancio del nostro Paese”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.