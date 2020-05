Fase 2: in aumento liti e contenziosi, apre sportello virtuale Camera Arbitrale Milano

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – Il lockdown non ferma i contenziosi e la Camera Arbitrale di Milano corre ai ripari. Da oggi è online uno sportello virtuale per indirizzare imprese, cittadini nazionali e stranieri sulle soluzioni migliori da intraprendere per risolvere con la mediazione le controversie civili e commerciali, già insorte o che stanno per nascere. L’incontro tra utente e funzionario avviene virtualmente tramite piattaforma zoom, scaricabile sul pc.