Fase 2, in Campania luci dei cinema accese l’8 maggio

Le luci dei cinema riaccese anche in Campania il prossimo venerdì 8 maggio, in contemporanea con la cerimonia di consegna della 65esima edizione dei David di Donatello. Ad annunciarlo Luigi Grispello, presidente dell’Anec (associazione esercenti cinema) della Campania che aderisce così all’iniziativa #RiaccendilCinema. Un flash mob promosso dall’Anec che coinvolgerà, simultaneamente, i 255 schermi della Campania e i circa 4mila sparsi su tutto il territorio nazionale. “Un gesto simbolico – sottolinea Grispello – per sottolineare la nostra presenza in attesa di tornare quanto prima e in sicurezza al nostro lavoro. L’esercizio cinematografico, così come quello teatrale, è da due mesi bloccato nella Fase1 dell’emergenza sanitaria e, nonostante l’attenzione delle istituzioni, Regione Campania in primis, del pubblico e dei media, non ha ricevuto finora nessuna concreta forma di sostegno. In questa fase delicatissima, il ruolo del legislatore riveste pertanto una capitale rilevanza per porre argine ad una pericolosa deriva e scongiurare la dispersione di un patrimonio di fondamentale importanza, per i livelli di cultura, di socialità ma anche economici ed occupazionali, espresso dalla rete dell’esercizio cinematografico, nella Campania come nel resto del nostro Paese”.