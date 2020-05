Da lunedì 11 maggio la Francia è entrata nella fase 2. Si tratta di una fase di deconfinamento progressivo che prevede numerose misure che si applicano a tutto il territorio nazionale ad eccezione delle isole Mayotte. Alcune restrizioni speciali sono previste per l’area di Parigi e la regione Ile-de-France. Si elencano alcune misure contenute in una comunicazione sul sito dell’Ambasciata d’Italia in Francia di cui l’Ambasciatore Teresa Castaldo:

– apertura di biblioteche e piccoli musei, foreste, parchi e giardini (ad eccezione di Parigi), spiagge e laghi (ma solo su indicazione del sindaco), cimiteri e uffici pubblici. Riaprono tutti i negozi, ad eccezione di quelli all’interno dei grandi centri commerciali;

– continua la chiusura di: bar, caffé, ristoranti, cinema e teatri, grandi musei, palestre, sale divertimenti e centri nautici, camping e colonie vacanze;

– trasporti. Urbani: verranno potenziati metro/bus/tram, alcune stazioni della metropolitana resteranno però chiuse. Treni: previsto 1 treno su 2 su tutta la rete nazionale. Aerei: ricominciano gradualmente. In tutti i trasporti, aerei compresi, obbligo di mascherina. Nei voli nazionali non è al momento previsto il distanziamento;

– sport: solo all’esterno e individuali. L’eventuale apertura dei centri sportivi all’aperto avverrà su decisione dei sindaci;

– assembramenti di persone: consentiti fino a 10 persone ma con distanziamento; spettacoli con più di 5.000 persone vietati fino al 31 agosto;

– Parigi: riaprono l’esplanade des Invalides, il Campo di Marte, le sponde della Senna; si potrà tornare a fare jogging anche durante il giorno; Riapertura dei soli parchi di Bois de Boulogne e Bois de Vincennes; non aprono alcuni negozi, almeno fino al 18 maggio;

– continua la chiusura frontiere esterne Schengen fino al 2 giogno, ad eccezione dei rientri in Francia da parte dei cittadini francesi, europei (es: in transito) o extra europei ma con permesso di soggiorno in Francia;

– le frontiere intra UE (es: Francia-Italia e Francia-Germania) E intra Schengen (es. Francia Svizzera) restano aperte ma persistono forti limitazioni all’ingresso in Francia;

– non è prevista la quarantena per chi rientra in Francia. Per gli spostamenti entro l’area dalla propria residenza principale (dimostrabile con un documento o con una bolletta intestata) non occorre compilare alcuna autocertificazione. In caso di spostamenti oltre 100 km occorrerà predisporre una nuova pubblicazione che verrà pubblicata a breve. E’ consentito spostarsi oltre 100km, ma per motivi di lavoro o motivi familiari imperativi. Si riscontra una presenza massiccia sulle strade e alle stazioni delle forze di polizia che controllano i circolanti. Ogni violazione sarà sanzionata La fase 2 entrata in vigore l’11 maggio terminerà il 2 giugno, salvo proroghe.