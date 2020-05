Fase 2, le Pmi vedono nero: nel sondaggio commissionato da Repower scarsa fiducia nel Governo

Repower (gruppo attivo da oltre 100 anni nel settore energetico) ha commissionato all’istituto Bav Doxa un’indagine sull’impatto che l’emergenza Coronavirus ha avuto sulle attività e sulla percezione del futuro di un campione di Pmi italiane.

Il sondaggio, condotto nel periodo tra il 22 e il 28 aprile su circa 2700 clienti Repower, ha ricevuto 635 risposte, con un tasso di risposta del 24%.

La ricerca rimanda la fotografia di un tessuto imprenditoriale preoccupato (circa il 70%), con una scarsa fiducia nelle grandi istituzioni che migliora sugli enti di prossimità (regioni, banche locali ecc). Le aziende hanno dichiarato di essersi fermate parzialmente o del tutto (quasi il 90% dei rispondenti, di cui il 50% completamente), mentre il 24% ha mantenuto in essere solo alcune funzioni, con il comparto alberghiero/ristorativo tra i servizi più colpiti.

Più del 70% delle aziende ha visto una drastica riduzione del business ed è dovuta ricorrere ad aiuti e sovvenzioni, e per circa l’80% dei rispondenti le misure messe in atto dalla propria azienda per proseguire l’attività sono efficaci. Ne deriva poi che il 58% di chi ha adottato per i propri dipendenti misure di smart-working crede che questa misura continuerà anche in futuro.

A fianco ad una solida base (49% del campione) che in futuro non cambierà il proprio atteggiamento verso le questioni ambientali, quasi un altro 40% degli intervistati afferma che presterà ancora maggiore attenzione verso questi temi. Sempre in ambito di sostenibilità è interessante evidenziare come per il 36% i piani di efficienza energetica in programma saranno portati a termine.

Una azienda su due ha dovuto modificare alcuni processi per poter continuare a servire i propri clienti e dichiara che, anche in caso di ripartenza, avrebbe delle difficoltà ad adeguarsi alle norme richieste.

Per quanto riguarda i consumi, gli intervistati ne hanno registrato un drastico calo (il 76% degli intervistati per l’energia elettrica e l’80% per il gas) che si prevede rimarranno stabili o diminuiranno ulteriormente nei prossimi mesi, con il 37% degli intervistati che si aspetta nei prossimi mesi una riduzione dei consumi di energia elettrica e il 54% di gas.

