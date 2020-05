Fase 2, Maggino: “Costruire la ripartenza in condizioni di massima sicurezza”

Roma, 25 mag. – (Adnkronos) – “L’emergenza sanitaria ha fatto emergere molto chiaramente quali erano i punti deboli e le fragilità del nostro sistema e su quelli inevitabilmente si dovranno concentrare le azioni di governo. La vera sfida di ogni governo è quello di capire che il sistema paese deve essere osservato nella sua globalità per mettere in sicurezza i propri cittadini”. Lo dichiara Filomena Maggino, presidente della cabina di Regia ‘Benessere Italia’ e componente della task force guidata da Colao in diretta questa mattina al Tg1.