Fase 2: Musumeci, ‘con Solinas abbiamo stessa ansia di non seminare morti e fare economia’

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) – “Con il collega della Sardegna abbiamo la stessa ansia di fare economia e non seminare morti, quindi serve un protocollo di sicurezza a cui stanno lavorano i due dipartimenti. Domani ci sarà la conferenza Stato-regioni con il premier Conte per indicare una linea omogenea”. Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci incontrando i giornalisti a Palazzo d’Orleans. “La mobilità interregionale non può che essere omogenea e questo spetta allo Stato”, dice. Sulla data di apartura del 3 o del 7 giugno, dice: “Decideremo nei prossimi giorni”.