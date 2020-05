Fase 2: Musumeci, ‘la Sicilia potrebbe riaprire più tardi, serve un filtro sanitario per i turisti’

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) – “La Sicilia potrebbe riaprire più tardi. E serve un filtro sanitario per i turisti”. E’ quanto dice il Governatore siciliano Nello Musumeci in una intervista al Messaggero in cui frena sulle aperture. “Noi in Sicilia – dice – abbiamo fatto una ordinanza che impedisce di entrare nella regione non fino al 4 ma fino al 7 giugno. E ora dobbiamo farne un’altra che conferma questa o la modifichi. Con il cuore aprirei l’isola ai turisti già dal 7 giugno. Ma con la ragione dico: aspettiamo il dato epidemiologico nazionale che sta per arrivare e sulla base di questo decidiamo”. “Ma tutti insieme – spiega – presidenti regionali e governo, dobbiamo confrontarci e credo lo faremo sabato. Non si può avviare una fase in una logica da macchia di leopardo, Ci vuole una responsabilità condivisa da tutti”.