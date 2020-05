Fase 2, oggi riaprono in Campania gli stabilimenti balneari: ecco le regole da seguire

Aprono in Campania a partire da oggi gli stabilimenti balneari, nel rispetto di un protocollo di sicurezza che prevede almeno 10 metri quadrati per ombrellone e 1,5 metri minimi tra sdraio e lettini, salvo che per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare. E’ quanto stabilisce un’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Prevista anche la fruizione delle spiagge libere, previa adozione da parte dei Comuni di norme per limitare e controllare gli accessi. Inoltre, e’ stata disposta la riapertura, da lunedi’ prossimo, anche degli zoo regionali: Zoo di Napoli e Zoo delle Maitine, sempre a condizione del rispetto dei protocolli di sicurezza.

