Fase 2: Pagano (Lega), ‘ora il paese deve reagire, governo sta sbagliando’

Palermo, 2 giu. (Adnkronos) – “Dopo il dolore e la paura, inizia una nuova fase. Ora il Paese deve reagire. La Lega riparte dalle piazze per ribadire che l’Italia non si arrende. Il governo sta sbagliando: commercianti, artigiani, partite Iva e professionisti, lavoratori e pensionati vogliono ripartire. La Lega è scesa in piazza per ascoltare, portare la voce delle categorie e delle famiglie sofferenti nei palazzi del potere, presentare idee e proposte di buonsenso. Il governo lasci da parte l’uso spregiudicato dei media per la costruzione di un pensiero unico, il consenso frutto del binomio paura e dolore: ascolti la voce del popolo ”. Così il vice capogruppo della Lega alla Camera, Alessandro Pagano.