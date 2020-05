Fase 2: Sala, ‘a Milano situazione sotto controllo, città dovrà ripensarsi’

Milano, 28 mag. (Adnkronos) – A Milano “al momento la situazione è sotto controllo. I contagi, che beninteso sono solo la punta dell’iceberg, attualmente sono 30-40 al giorno, quindi davvero ridotti rispetto a poche settimane fa. Ora si tratta di tenere le antenne alzate, non mollare ed evitare rischi inutili”. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un’intervista alla Stampa. Per Sala sul fronte coronavirus “c’è ancora un caso Lombardia. “Non per i contagi su base giornaliera, che non significano molto, ma per la differenza con le altre regioni. Questa resta”.