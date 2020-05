Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Questa settimana andremo alla sede dell’Inps per chiedere che tutti gli italiani che aspettano da mesi la cassa integrazione abbiano finalmente questo assegno sul conto corrente, per chiedere che nel decreto che verrà in discussione in Parlamento non siano garantite solo nove settimane”. Lo dice il segretario della Legga, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.