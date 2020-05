Fase 2: Salvini, ‘occupatevi di crisi e scuole e non di spioni aperitivo’

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “I volontari civici: c’è una riunione in corso in questi minuti a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio e i suoi ministri. Ma occupatevi degli italiani senza lavoro, senza stipendio, senza cassa integrazione; occupatevi di mutui, di affitti, di bollette, di riaprire le scuole in sicurezza e non di inventarvi i guardiani della rivoluzione, gli spioni dell’aperitivo, i controllori al portone, al citofono degli italiani”. Lo dice il segretario della Lea, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.