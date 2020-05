Fase 2: Scavuzzo, ‘più vigili sui Navigli, non saranno senza testa a dare la linea’

Milano, 8 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo concordato un intervento con il sindaco e la prefettura, che ha coordinato l’intervento di polizia e carabinieri. Avremo più vigili in giro e saranno in forze lungo tutto l’asse, non soltanto nel Naviglio, ma nella Darsena, alle Colonne, in tutto il quadrante interessato. Ci sarà un’attenzione diffusa perché non vogliamo fare uno spostamento di movida, c’è attenzione su tutta la città”. Così a Sky Tg24 il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, parlando degli interventi previsti dal Comune dopo gli assembramenti di persone avvenuti ai Navigli.