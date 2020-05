Palermo, 25 mag. (Adnkronos) – Riapre lunedì la Biblioteca centrale della Regione Siciliana. Da alcune settimane, “nella considerazione della sua importanza rivestita per la cultura dell’Isola e per la città di Palermo, l’assessorato regionale dei Beni culturali si è impegnato nell’adeguamento della struttura alle mutate situazioni dovute all’emergenza in corso, per mettere in sicurezza sia il personale sia gli utenti che vi si recheranno”, si legge in una nota.