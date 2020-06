Fase 2: sindaco Palermo, ‘oltre 100 nuove pedonalizzazioni, anche in periferia’

Palermo, 1 giu. (Adnkronos) – Sono oltre un centinaio le nuove pedonalizzazioni previste per la città di Palermo. Ad annunciarle è stato il sindaco Leoluca Orlando durante la conferenza stampa di presentazione del documento ‘#PalermoSiCura’ che contiene gli interventi di medio e lungo periodo da mettere in atto dopo l’emergenza Covid-19 per lo sviluppo della città. “Abbiamo individuato oltre 100 aree di pedonalizzazione che serviranno per superare la condizione di periferia di numerosi quartieri” ha detto il sindaco.