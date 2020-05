Fase 2: Valente (Pd), ‘De Magistris irresponsabile, cittadini siate saggi’

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Oggi il sindaco De Magistris non ci risparmia l’ennesima intervista irresponsabile. Di fronte al caso del lungomare napoletano bloccato fino alle 4:00 di mattina, con traffico e assembramenti anche senza mascherina, il primo cittadino di Napoli che fa? Finge che il pericolo non esista e invoca il suo potere di sindaco per aprire h24 la città. Sappia che si sta assumendo una gravissima responsabilità”. Lo scrive su Fb la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio, eletta a Napoli.