Fase 2: Valotta (Virgin Active), ‘doveroso aspettare riapertura, adottato protocollo sicuro’ (2)

(Adnkronos) – Parlando dell’allarme lanciato ieri dal virologo Fabrizio Pregliasco che mette in guardia e parla di “rischi effetto spogliatoio in palestre e piscine”, Valotta spiega: “Per la nostra riapertura, abbiamo creato su un team di esperti, partecipato a tavole rotonde internazionali, ci siamo basati su ricerche e pareri autorevoli, anche in base alle esperienze di altre nazioni, a abbiamo messo a punto un protocollo sicuro”. E aggiunge: “Invitiamo tutti i nostri soci, ad arrivare già pronti in tenuta sportiva, ma se non riuscissero a farlo, abbiamo adottato tutte le misure igienico/sanitarie necessarie per l’utilizzo dei nostri spogliatoi e delle nostre piscine”.