Fase 2: Zaia, ‘autonomia non è sottrazione potere, con centralismo sprofondiamo’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Sull’operato del governo in emergenza Covid-19 “non voglio fare polemiche, dico che è stata un’emergenza terribile. All’esucutivo, se faccio un j’accuse, è che ha degli esponenti che, maldestramente e poco rispettosamente, sia in piena crisi che ora, continuano a dire che occorre centralizzare la sanità. E’ un pensiero strisciante: è evidente che a Roma vivono l’autonomia come una sottrazione di potere, mentre è un’assunzione di responsabilità” Così il governatore del Veneto Luca Zaia, in un’intervista all’Adnkronos.