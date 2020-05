Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Con Conte non ho rapporti, personalmente non lo sento forse da un mese e mezzo. Lo sentivo quando eravamo in piena emergenza Covid, posso dire che abbiamo normali rapporti istituzionali”. Lo dice in un’intervista all’Adnkronos il governatore veneto Luca Zaia.