Roma, 20 mag. (Adnkronos) – L’app di tracciamento Immuni? “Ma esiste? Non ne abbiamo più sentito parlare, nemmeno nelle riunioni ufficiali se ne fa parola, non so nemmeno se sia stato chiarito l’aspetto della privacy, che è il vero tema”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos, il governatore del Veneto Luca Zaia.