Fase 2: Zingaretti, ‘fine lockdown, teniamo alta guardia’

Roma 2 giu. (Adnkronos) – “Domani finisce il lockdown. Il nostro primo pensiero va alle vittime, alle loro famiglie a chi ora e’ affetto dal virus ed e’ in cura. In queste settimane anche nel Lazio abbiamo lottato per contenerne al massimo la diffusione e la letalita’ e insieme grazie allo sforzo di tutti ci siamo riusciti. Ora inizia una fase nuova, quella della vita che continua e di convivenza con questa maledetta bestia. Ma possiamo farcela anche questa volta”. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.