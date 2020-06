Fase 2: Zingaretti, ‘vinta battaglia virus, ora riaccendere motori economia’

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo vinto una battaglia durissima, vinceremo anche quella che abbiamo ora davanti” per “creare lavoro e riaccendere i motori dell’economia”. Lo dice il segretario dem e governatore del LAzio Nicola Zingaretti, arrivando all’ospedale Spallanzani per il concerto in occasione della Festa della Repubblica, rimarcando che per questo nuovo inizio di fase 2 “è stato il comportamento degli italiani a fare la differenza”, grazie a loro le “regole del lockdown hanno funzionato”.