Fase 3: al via Stati generali economia, Conte lancia sfida per rilancio Paese/Adnkronos

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Dovevano partire già oggi, ma il muro del centrodestra ha fatto slittare l’avvio di un giorno: gli Stati generali dell’Economia cominceranno domani in mattinata, nella splendida cornice di Villa Pamphili. Obiettivo, avviare un confronto con tutti “coloro che sono pronti a rimboccarsi le maniche per far ripartire subito l’Italia”. Copyright Giuseppe Conte. L’avvio è in pompa magna, attesi i contributi della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, il commissario europeo ed ex premier Paolo Gentiloni, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. E ancora la numero uno della Bce Christine Lagarde, la direttrice del Fmi Kristalina Gheorghieva, il segretario generale dell’Ocse Angel Gurrìa. Nonché il governatore di Bankitalia Ignazio Visco: dovrebbe anche lui prendere parte ai lavori.