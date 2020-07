Fase 3, allarme della Cgia: Al Sud 80.500 imprese in sofferenza

Al 31 marzo di quest’anno, il maggior numero di imprese affidate con sofferenze era localizzato al Sud. A rilevarlo è la Cgia che oggi ha diffuso i dati sulle imprese a rischio usura. La Cgia rileva che in totale al Sud le imprese affidate in sofferenza a marzo erano 80.500, contro le 59.659 del Centro, le 57.325 del Nordovest e le 39.369 del Nordest. A livello regionale è la Lombardia a guidare la graduatoria con 36.024 imprese in sofferenza. Seguono il Lazio con 24.328 e la Campania con 21.762. A livello provinciale, invece, la situazione più critica si presenta a Roma con 18.041 imprese in difficoltà a restituire i prestiti contratti. Seguono Milano con 13.240, Napoli con 11.004 e Torino con 8.328.

Rischio usura

Centinaia di migliaia di imprese italiane sono a rischio usura. Stando all’allarme lanciato dalla Cgia, sono infatti “poco meno di 240 mila le imprese italiane che, secondo la definizione della normativa europea, presentano delle esposizioni bancarie deteriorate. In altre parole stiamo parlando delle aziende e delle partite Iva che risultano essere ‘schedate’ presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia come insolventi”. “Una classificazione -sottolinea la Cgia- che, di fatto, pregiudica, per legge, a questi soggetti economici di accedere ad alcun prestito erogato dalle banche e dalle società finanziarie. Una condizione che, ovviamente, non consente di avvalersi nemmeno delle misure agevolate messe in campo recentemente dal Governo con il cosiddetto Decreto Liquidità'”. “Non potendo ricorrere a nessun intermediario finanziario -segnala il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo – queste Pmi, strutturalmente a corto di liquidità e in grosse difficoltà finanziarie, in questo periodo di carenza di credito rischiano molto più delle altre di scivolare tra le braccia degli strozzini. Riteniamo che per evitare tutto questo sia necessario incentivare il ricorso al ‘Fondo per la prevenzione’ dell’usura. Uno strumento, quest’ultimo, presente da decenni, ma poco utilizzato, anche perché sconosciuto ai più e, conseguentemente, con scarse risorse economiche a disposizione”.