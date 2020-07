Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Ci sono alcuni paesi nordici e qualche forza politica, in casa nostra e in giro per l’Europa, che rivendicano un’Europa matrigna e ferma sugli 0 virgola. Quella Europa non c’è più, ci sarà una disciplina certo, ma condivisa. La Germania ha capito che se andasse a fondo l’Italia sarebbe un guaio per tutti”. Lo dice Pierluigi Bersani, di Articolo Uno, ospite di Skytg24.