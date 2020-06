Fase 3: Boccia, ‘non c’è mai buona economia senza rispetto territorio’

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “L’Italia che stiamo disegnando nella bozza del ‘Piano per il rilancio’ è una grande occasione per tutti e comporta nuovi doveri per ognuno di noi. Le Regioni, i Comuni, le Province, il sistema delle istituzioni territoriali nel suo complesso non è mai in disaccordo nel cedere sovranità decisionale quando in ballo c’è un orizzonte nazionale condiviso, ma servono obiettivi sempre chiari affinché si colmino sempre i divari esistenti tra territori diversi”. Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, dopo essere intervenuto agli Stati generali in corso a Villa Pamphilj nella sessione dedicata alle società partecipate.